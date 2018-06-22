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22 Haziran 2018 18:29

İyi Parti Milletvekili adayının kardeşinden AK Parti’ye destek

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Adıyaman 1.

İyi Parti Milletvekili adayının kardeşinden AK Parti’ye destek

22 Haziran 2018 18:29

Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Bozkurt’un kardeşi Ahmet Bozkurt, “AK Parti davası, ülke davasıdır, biz bu davaya destek veriyoruz” dedi.


Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Bozkurt’un kardeşi Ahmet Bozkurt, AK parti’ye destek verdiğini açıkladı. AK Parti Milletvekili Adayı İbrahim Halil Fırat, İyi Parti Milletvekili Adayı Mahmut Bozkurt’un kardeşi işadamı Ahmet Bozkurt’u ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin eşlik etti.


Samimi bir sohbet havasında geçen ziyarette Ahmet Bozkurt, “AK Parti davası, ülke davasıdır, biz bu davaya destek veriyoruz. Ailece AK Parti’nin yanındayız” dedi.


AK Parti Milletvekili Adayı İbrahim Halil Fırat ise, misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı İşadamı Ahmet Bozkurt’a teşekkür ederek, “Kendisine misafirperverliğinden dolayı ve desteklerinden dolayı AK Parti adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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