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06 Ocak 2017 18:01

İyilik-Der üyeleri kan bağışında bulundu

İyilik-Der üyeleri kan bağışında bulundu

06 Ocak 2017 18:01

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın kan stoklarının kırmızı alarm seviyesine düştüğünü bildirmesinin ardından Adıyaman’da bulunan İyilik-Der Adıyaman Şubesi üyeleri tarafından kan bağışı yapıldı.
Genel Başkan Kerem Kınık’ın kan stoklarıyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarının ardından İyilik-Der Adıyaman Şube Başkanlığı üyeleri tarafından Kızılay Kan Bağış Merkezine gidilerek burada kan bağışında bulunuldu. Kan bağışında bulunan İyilik-Der Adıyaman Şube Başkanlığı üyeleri, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.
Kan bağışı sonra İyilik-Der Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasını okuyan İyilik-Der Üyesi Mehmet Günay, “Ülkemizde kan bağışına ve bu ihtiyacın önemine vurgu yapmak amacıyla mazlumlara malımız kardeşliğe kanımız, iyiliğe canımız feda sloganıyla bu kampanyayı başlattık. Kızılay genel başkanının da mevcut kan stoklarının azaldığını açıklaması ve kan bağışı çağrısı yapması ile kampanyamızın önemi bir daha anlaşıldı. Ve elhamdülillah şu an bu görevimizi ifa etmek için buradayız” ifadelerini kullandı.



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