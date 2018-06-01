İyilik-Der’den 220 aileye yardım

İyilik-Der Kahta Şubesi bu yıl Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yaparak özellikle yetim ailelerle bir araya geldi.

İyilik-Der gönüllüleri ile Kahta’da iyilik faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden İyilik-Der Kahta Temsilcisi Ekrem Kılınç, iftar yaparken yetimleri ve yardıma muhtaç ailelerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Temsilci Ekrem Kılınç, “Kahta’da İyilik-Der olarak, gönüllülerimiz ile birlikte özellikle yetim ve yardıma muhtaç ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara hem gıda, hem de giyim yardımında bulunuyoruz. Bu anlamda dernek olarak alan el ile veren el arasında köprü görevini üstleniyoruz. 150 aileye gıda yardımında bulunduk. Gönüllülerimizin verdiği adaklarla da 70 aileye et yardımı yapıldı. Hayırsever vatandaşların yardımı ve desteği ile Ramazan bayramına kadar aynı aileleri giyindirmeyi de hedefliyoruz. Yetimlerimiz var. Ramazan ayının 15. Günü olan Dünya Yetimler Gününde yetim ailelerin evlerinde, ailelerimizle birlikte iftar yaptık. Yetimlerimizi bu bayramda da giydirerek onların da bayramda mutlu olmasını istiyoruz. Bizlere destek veren tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun” diye konuştu.