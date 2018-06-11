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11 Haziran 2018 13:43

İyilik- Der’den yetimlere yardım

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik-Der), tarafından ilçedeki 50 yetim aileye bayramlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

İyilik- Der’den yetimlere yardım

11 Haziran 2018 13:43


İyilik- Der Kahta Temsilciliği tarafından yetim giyindirme projesi kapsamında yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi 50 yetim aileye kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunarak bayram öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü. Yapılan yardımlarla alakalı olarak açıklamalarda bulunan İyilik- Der Kahta Temsilcisi Ekrem Kılınç, “Bütün yetimlerin mutlu bir bayram geçirmesini istiyoruz. Aileler mağazada istediklerini alıyor. Alan el ile veren el arasında bir köprü görevi görüyoruz. İyiliklerden en fazla mahrum kalanların başında yetimler yer alıyor. İnşallah yetimlerimizi sevindirmişizdir. Bizler yaptığımız yardımlardan dolayı çok mutluyuz. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Yapılan yardımlarda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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