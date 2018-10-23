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İzinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Suvarlı Beldesin Meşe Tepe mevkiinde izinsiz kazı çalışması yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri kısa sürede harekete geçerek olay yerine gitti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazı çalışması yapan kişiye ani baskın yaparak suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülürken şahısların kazıda kullanmış oldukları 2 adet levye, 1 adet çekiç, 1 adet keser, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet jeneratör, 2 adet taş kırıcı, 1 adet matkap ile 30 metre uzunluğunda olan kabloya el konuldu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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