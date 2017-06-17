Jandarma Alay Komutanı yamaç paraşütü ile uçtu

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yamaç paraşütü gösterilerinde İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy da uçtu.

Jandarma Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ali Dağı’nda yamaç paraşütü gösterileri düzenlendi. Tut Kaymakamlığı Hava Sporları Kulübü, Adıyaman Anka Sportif ve Havacılık Kulübü, Türk Hava Kurumu ve Adıyaman Gönüllüler Derneğinden 20 sporcu, jandarma için gökyüzünde süzüldü. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da ilk kez yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi. Uzman pilot eşliğinde tandem (çift kişilik) uçuş yapan Albay Atasoy, heyecanlı olduğunu ifade etti. Albay Atasoy, tandem uçuşu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Jandarma Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladıklarını ve yamaç paraşütü etkinliğinin de bu kutlamaların bir parçası olduğunu kaydetti. Vali Erin, yamaç paraşütü sporunun Adıyaman’da son yıllarda yaygınlaştığını belirterek, “İl Jandarma Komutanlığımızın organize ettiği yamaç paraşütü etkinliğimize 3 kulüpten toplam 20 sporcumuz katılıyor. Adıyaman’da yamaç paraşütü etkinliği yaygın. Özellikle Tut ilçesinde bu konuyla ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. Jandarma Teşkilatımız sürekli ve her zaman şanlı ve onurlu bir geçmişe ve tarihe sahiptir. Jandarma Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum” dedi.

Yamaç Paraşütü Pilotu İlker Çiriş, Adıyaman’ın yamaç paraşütüne uygun olduğunu belirterek, “Memleketimiz hava durumu, coğrafi konumu ve koşulları nedeniyle yamaç paraşütüne elverişlidir. Bizler de jandarmanın kuruluş yıl dönümünde yanlarında olduğumuzu göstermek istedik” dedi.

Tut Kaymakamlığı Hava Sporları Kulübü Başkanı Süleyman Solak ise, “Jandarmamızın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Adıyaman Ali Dağı’ndan Atatürk Barajı’na karşı çok güzel single ve tandem uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Adıyaman Gönüllüler Derneği Başkanı Dr. Murtaza Baykan, yamaç paraşütü etkinliğinin kentin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, “Adıyaman’da işe gönül veren insanlar artık yamaç paraşütüyle ilimizin tanıtımına katkı sunarlar. Onlar sayesinde hem tanıtım yapılmış hem de gökyüzümüz şenlenmiş olur” şeklinde konuştu.

Etkinliğe Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.