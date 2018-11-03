Jandarma aranan 23 şahsı yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 301 personelin katılımı ile gerçekleştirdiği Bölgesel Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamada 5 bin 688 şahıs sorgulanırken, 1'i FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan, çeşitli suçlardan araması olan 23 şahıs yakalandı. 14 Şahsa idari yaptırım cezası uygulandı. Bu uygulamada 76 umuma açık işyeri, bin 682 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlara 18 bin 300 TL. idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Uygulamada ayrıca 3 adet tabanca, 1 av tüfeği ve 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uygulama esnasında izinsiz kazı yapan 2 kişi hakkında işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.