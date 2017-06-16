Jandarma çocukları yalnız bırakmadı

Jandarma Genel Komutanlığının 178. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personelleri çocukları yalnız bırakmadı.

Jandarma Üsteğmen Sebahattin Çakmak ve jandarma personeli Adıyaman 80. Yıl Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezini ziyaret ederek burada kalan engelli çocuklarla yakından ilgilendi.

Burada kalan çocuklara şapka, yap-boz gibi hediyeler veren jandarma ekipleri daha sonra Çocuk Hastalıkları Hastanesine giderek burada tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Jandarma personeli burada da çocuklara çeşitli hediyeler vererek, geçmiş olsun dileklerini iletti.