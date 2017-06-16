Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 14:24

Jandarma çocukları yalnız bırakmadı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personeli rehabilitasyon merkezinde engelli çocukları ve hastanede yatan çocukları ziyaret etti.

Jandarma çocukları yalnız bırakmadı

16 Haziran 2017 14:24


Jandarma Genel Komutanlığının 178. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personelleri çocukları yalnız bırakmadı.


Jandarma Üsteğmen Sebahattin Çakmak ve jandarma personeli Adıyaman 80. Yıl Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezini ziyaret ederek burada kalan engelli çocuklarla yakından ilgilendi.


Burada kalan çocuklara şapka, yap-boz gibi hediyeler veren jandarma ekipleri daha sonra Çocuk Hastalıkları Hastanesine giderek burada tedavi gören çocukları ziyaret etti.


Jandarma personeli burada da çocuklara çeşitli hediyeler vererek, geçmiş olsun dileklerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:51
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:38
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!