Jandarma çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde ikamet eden H.E. ve S.E. isimli şahısların silah kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarının alınması üzerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon yaptı. H.E. ve S.E. isimli şahısların birlikte kaldıkları evde ve bahçesinde yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait iki adet şarjör, 12 kalibrelik ruhsatsız av tüfeği ile 5 kilo toz esrar ve evin içerisinde kurumaya bırakılmış yaklaşık 11 kilo esrar, evin bahçesinde ekili 3 bin 750 kök kenevir bitkisi, 63 LZ 406 plakalı çalıntı motosiklet ele geçirdi. Kenevir bitkileri Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte imha edilmek üzere söküldü. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.