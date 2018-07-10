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10 Temmuz 2018 10:35

Jandarma ekipleri anız yakan şahıslara göz açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde anız yakalan şahıslara göz açtırmayarak hem uyarıyor hem de işlem yapıyor.

Jandarma ekipleri anız yakan şahıslara göz açtırmıyor

10 Temmuz 2018 10:35


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Büyükkavaklı Köyünde 35 dönümlük alanda A.G.A., 20 dönümlük alanda M.E.A., ile 32 dönümlük alanda anız yakan M.N.D., isimli şahısların anız yaktığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri kısa sürede harekete geçti. Harekete geçen jandarma ekipleri Büyükkavaklı köyünde 3 farklı bölgede anız yakan şahısları yakaladı. Şahısları yakalayan jandarma ekipleri önce anız yakmanın zararlarından bahsetti daha sonra ise haklarında işlem gerçekleştirdi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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