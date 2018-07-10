Jandarma ekipleri anız yakan şahıslara göz açtırmıyor

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Büyükkavaklı Köyünde 35 dönümlük alanda A.G.A., 20 dönümlük alanda M.E.A., ile 32 dönümlük alanda anız yakan M.N.D., isimli şahısların anız yaktığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri kısa sürede harekete geçti. Harekete geçen jandarma ekipleri Büyükkavaklı köyünde 3 farklı bölgede anız yakan şahısları yakaladı. Şahısları yakalayan jandarma ekipleri önce anız yakmanın zararlarından bahsetti daha sonra ise haklarında işlem gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.