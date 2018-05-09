Jandarma ekipleri av yasağına uymayanlara göz açtırmıyor

Av yasağına aldırış etmeden Atatürk Barajı Göleti’nde ağlar ve oltalarla balık avlayan şahıslara yönelik jandarma ekipleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Altınşehir Mahallesi Gazihandede yol güzergahında yol kontrolü gerçekleştirildi. Sabaha karşı yapılan yol kontrolünde bir araç içerisinde 100 kilograma yakın balık ile çok sayıda balık ağı ele geçirildi. Ele geçirilen balıklar muhafaza altına alınırken av yasağına uymayarak balık avlayan her bir şahsa ise bin 322 TL para cezası uygulandı. Yol kontrolü yapan ekipler daha sonra baraj Göleti kıyısına da inerek burada da denetleme ve incelemelerde bulundu. Yapılan denetimlerin 1 Temmuz’da kalkacak olan av yasağına kadar devam edeceği belirtildi.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı Su Ürünleri Biriminde görevli Mehmet İhsan Karakuş, “Avlanma yasağından dolayı jandarmayla zaman zaman hem yol kontrolleri hem de baraj sahasında denetimler yapıyoruz. Denetimlerde su alanlarından ağlar topluyoruz, yol kontrollerinde araçlarda yüklü miktarda balık bulunduğu zaman onlara el konuluyor. Bin 322 TL balık ya da ağ yakalandığı zaman, olta balıkçılığına da 388 TL para cezası işlemi yapıyoruz” diye konuştu.