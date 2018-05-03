Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 14:52

Jandarma ekipleri kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı

Adıyaman’ın Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sondaj ve sulama kablosu hırsızlığı yaptığı öğrenilen şahıslar suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı

03 Mayıs 2018 14:52


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kutluca ve Yazıkarakuyu köylerinde 5 çiftçiye ait sondaj ve sulama ekipmanlarını çaldığı öğrenilen şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.S., T. A., Y.K., ve M.Y., isimli 4 şahıs arazide hırsızlık yaptıkları esnada yakalandı. Yakalanan şahısların aracında yapılan aramalarda 2 adet dinamo ile 150 metre kablo ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince yakalanan şahıslar jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından Besni Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan M.S., T. A., Y.K., cezaevine gönderilirken 16 yaşında olduğu öğrenilen M.Y’nin ise serbest bırakıldı.


Öte yandan tutuklanan M.S., ile serbest bırakılan M.Y’nin kayıp şahıs olarak arandıkları da öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç