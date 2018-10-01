Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Jandarma ekiplerince jandarma bölgesinde yapılan denetimler kapsamında M. K., B. K., ve S. Ö'den 20 gram esrar, O.B., isimli şahsın üzerinden 12 gram esrar, S.H., K. A'dan 10 gram esrar, Y.K., İ.K., B.Y'den 10 gram eroin, E.E., ve L.S., isimli şahıslardan da 25 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu kullandıkları esnada farklı bölgelerde yakalanan 11 şahıs üzerinden toplam 67 gram 10 gram da eroin olmak üzere toplam 77 gram uyuşturucu maddesine el konuldu. Yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesinin durmadan devam edeceği vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.