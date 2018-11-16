Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız ve titiz bir şekilde yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pirin Mevkinde devriye görevi yaptıkları esnada uyuşturucu kullanan Z.B., H.A., S. A., ile Ş.D., isimli şahsı yakaladı. Şahısların üst aramasında 23 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Sitilce Mevkinde uyuşturucu kullanırken yakalanan M.K., A.A., ile M.K., isimli şahısların yapılan GBT sorgulamaları ve üst aramalarında 2 paket içerisinde 10 gram esrar maddesi bulundu.

Jandarma sınırları içerisinde K.S'nin kullandığı araçtan şüphelenen jandarma ekipleri aracı durdurarak araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın ön koltuk kılıfı içerisine saklanmış 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 Farklı olayda ele geçirilen toplam 53 gram esrar maddesine el konulurken, konuyla alakalı olarak gözaltına alınan 8 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.