Jandarma ekipleri vatandaşları trafik konusunda bilgilendirdi

Adıyaman’da, faaliyet gösteren bir işletmede stant açan jandarma ekipleri vatandaşları trafikle ilgili bilgilendirdi. Vatandaşları trafik konusuyla alakalı bilgilendiren jandarma ekipleri, emniyet kemeri takmamak, aşırı hız ve alkollü araç kullanmanın sonucunda yaşana bilecek kazaları tek tek anlattı.

Jandarma ekipleri vatandaşlara, arabaya bindikleri esnada emniyet kemeri takmalarını, yola çıktıkları esnadan itibaren trafik kurallarına uymalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemeleri konusunda bilgiler verdi. Jandarma ekiplerinin açmış olduğu stanttan dolayı oldukça memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar ise jandarma ekiplerinin Adıyaman’da, hem asayiş konusunda hem de trafik konusunda oldukça başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.