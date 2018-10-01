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Jandarma ekipleri yaralı köpeği yaşatmak için seferber oldu

Adıyaman-Besni karayolunda otomobilin çarpması sonucu yaralanarak ölmek üzereyken bulunan köpek için jandarma ekipleri seferber oldu.


Adıyaman-Besni karayolunda devriye görevi yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şambayat Belde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan köpeği görünce harekete geçti. Bir aracın çarpması sonucu ayaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak ölmek üzereyken bulunan köpek, jandarma aracına bindirildi. Jandarma ekipleri yaralı köpeği yaşatmak için köpeği hızla Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne getirdi. Ölmek üzereyken bulunan ve veterinerde tedavisi halen süren köpeğin sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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