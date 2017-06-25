Jandarma ekiplerinden araç sürücülerine bayram sürprizi

Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Jandarma Karakolu önünde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada araç sürücülerine jandarma ekipleri tarafından kolonya ve şeker ikramında bulunuldu. Şeker ikramında bulunan jandarma ekipleri aynı zamanda araç sürücülerine trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri kullanmaları ve aşırı hızdan uzak durmaları gibi konular hakkında bilgiler verdi.

Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür eden sürçüler ise, “ Bizler önce asayiş ya da trafik uygulamasının olduğunu düşünüyorduk ama ellerinde kolonya ve şeker olan askerleri görünce oldukça mutlu olduk. Her bayram onlarca kişi kazalardan ya yaralanıyor yada hayatını kaybediyor. Jandarma ekiplerimiz de sağ olsunlar bu tür kazaların önüne az da olsa geçile bilmesi için biz sürücüleri dikkatli olmamız konusunda uyardılar. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, güvenlik güçlerimizi Allah korusun, Allah onların yardımcısı olsun. Bu güzel davranıştan dolayı da jandarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.