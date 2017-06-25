Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 16:04

Jandarma ekiplerinden araç sürücülerine bayram sürprizi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç kullanan sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulunuldu.

Jandarma ekiplerinden araç sürücülerine bayram sürprizi

25 Haziran 2017 16:04


Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Jandarma Karakolu önünde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada araç sürücülerine jandarma ekipleri tarafından kolonya ve şeker ikramında bulunuldu. Şeker ikramında bulunan jandarma ekipleri aynı zamanda araç sürücülerine trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri kullanmaları ve aşırı hızdan uzak durmaları gibi konular hakkında bilgiler verdi.


Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür eden sürçüler ise, “ Bizler önce asayiş ya da trafik uygulamasının olduğunu düşünüyorduk ama ellerinde kolonya ve şeker olan askerleri görünce oldukça mutlu olduk. Her bayram onlarca kişi kazalardan ya yaralanıyor yada hayatını kaybediyor. Jandarma ekiplerimiz de sağ olsunlar bu tür kazaların önüne az da olsa geçile bilmesi için biz sürücüleri dikkatli olmamız konusunda uyardılar. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, güvenlik güçlerimizi Allah korusun, Allah onların yardımcısı olsun. Bu güzel davranıştan dolayı da jandarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:52
  • Güneş :05:00
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!