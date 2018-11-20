Jandarma ekiplerinden asayiş uygulaması

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kahramanmaraş karayolu üzerinde asayiş uygulaması yapıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kahramanmaraş karayolu üzerinde asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada çok sayıda araç kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT'leri sorgulandı. Vatandaşın güvenliğini sağlamaya yönelik olan uygulamaların aralıksız şekilde devam edeceği vurgulandı.