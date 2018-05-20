Jandarma ekiplerinden esrar ve eroin operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Beşpınar mevkiinde devriye görevi yapan ve uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışmalar yürüten jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri O.Y.K., ve A.Ç., isimli her iki şahsı durdurarak GBT sorgulaması ve üst araması yaptı. Yapılan aramalarda 2 paket içerisinde 20 gram esrar ile 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.