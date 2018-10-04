Jandarma ekiplerinin huzur uygulamaları devam ediyor

Gerçekleştirilen uygulama kapsamında 2 bin 36 kişinin GBT sorgulaması ve üst araması yapılırken bu kişiler arasında çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı. 180 Jandarma ekibinin görev aldığı uygulamada 43 tüp bayi, 10 gübre bayi, 89 gıda bayi ile 768 araç kontrol edildi. Kontrollerde evrak eksiği olan iş yeri ve araçlara toplam 17 bin 818 TL para cezası uygulanırken 1 araç ise trafikten men edildi. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.