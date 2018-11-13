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Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor

Adıyaman’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçak avcılık yapan şahıs ile birlikte 2 adet kınalı keklik ele geçirdi.

Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçak avcılık yapan şahıs ile birlikte 2 adet kınalı keklik ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kahta ilçesinin Narince Köyünde düzenlediği huzur operasyonunda kınalı keklikleri kullanarak kaçak avlanan bir kişiyi göz altına aldı. İki adet kınalı kekliğe el koyan jandarma ekipleri kınalı keklikleri Kahta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerine teslim edildi.


Kınalı keklikler jandarma ve diğer görevliler tarafından doğaya salınarak, kafesler imha edildi. Kaçak avlanan şahısa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari para cezası ile tazminat cezası uygulandı.

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