Jandarma kamu düzeninin korunması için çalışıyor

Jandarma ekipleri belirtilen süre içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında 27 bin 547 şahıs, 690 araç sorgusu yaparak, araması olan 143 şahıs ve 16 araç yakalandı.

Okul servis araçlarının kontrolünde, 150 servis aracı kontrol edilirken, 38 araç sürücüsüne 7 bin 933 TL idari para cezası uygulanarak 2 araç trafikten men edildi.

Ayrıca icra edilen şahıs, araç ve arazi aralamalarında ise, 2 ton patlayıcı madde yapımında kullanılan sodyum klorat, 2 kasatura, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 70 gram esrar, 592 kök kenevir bitkisi, bin paket kaçak sigara ve 910 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.