Jandarma komutanı ile cumhuriyet savcısına veda yemeği

Kahta Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Mersin’ in Erdemli İlçesine tayini çıkan Halil Yıldıztekin ile Diyarbakır’ a tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kayacan için Kahta Kaymakamlığı tarafından veda yemeği gerçekleştirildi.

Veda yemeğine Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta’da görev yapan hakim, savcı ve polisler ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, Cumhuriyet Savcısı Halil Yıldıztekin ile İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kayacan’a Kahta’da yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.