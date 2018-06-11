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11 Haziran 2018 01:22

Jandarma şehitler için mevlit okuttu

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Jandarmanın Kuruluşunun 179.

Jandarma şehitler için mevlit okuttu

11 Haziran 2018 01:22

Yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutularak, hatim duası yapıldı.


Kadir Gecesinde binlerce vatandaş camilere akın etti. Adıyaman Ulu Camii’nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Teravih Namazı öncesinde hatim duası ve mevlit okutuldu. Adıyaman protokol mensuplarının ve vatandaşların yoğun katılım sağladığı Ulu Camii’nde kılınan namaz sonrasında vatandaşlara tatlı, lokum ve bisküvi ikramında bulunuldu.


İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve jandarma personeli cami çıkışında vatandaşlara ikram etti.


Vatandaşlar ise, jandarma personelinin kuruluş yıldönümünü kutlayarak, her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını ifade etti.




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