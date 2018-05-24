Jandarma uygulamada silah ele geçirdi

Tüm Türkiye genelinde yapılan uygulamaya Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının 43 ekibi, 274 personeli, 3 özel eğitimli köpeği ile 30 noktada icra edildi.

Jandarma ekipleri tarafından 2 bin 273 şahıs sorgulanarak, 1 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şahsa adli işlem, 5 şahsa bakaya-yoklama kaçağı olmalarından dolayı işlem yapıldı.

Ekipler 509 aracı kontrol ederken eksik evrakı olan araçlara bin 268 TL cezai işlem uyguladı. Jandarma 140 işyeri kontrol ederek 1 işyeri hakkında işlem yapıldı.

Ekipler uygulamada araç, iş yeri ve şahısların üzerinden ruhsatsız 2 tabanca, 2 adet av tüfeği, 20 gr esrar ele geçirdi.