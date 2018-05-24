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24 Mayıs 2018 09:17

Jandarma uygulamada silah ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ‘Türkiye Huzur ve Güven’ uygulamasında Adıyaman’da çok sayıda şahıs, işyeri ve araç üzerinde uygulama yapıldı.

Jandarma uygulamada silah ele geçirdi

24 Mayıs 2018 09:17


Tüm Türkiye genelinde yapılan uygulamaya Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının 43 ekibi, 274 personeli, 3 özel eğitimli köpeği ile 30 noktada icra edildi.


Jandarma ekipleri tarafından 2 bin 273 şahıs sorgulanarak, 1 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şahsa adli işlem, 5 şahsa bakaya-yoklama kaçağı olmalarından dolayı işlem yapıldı.


Ekipler 509 aracı kontrol ederken eksik evrakı olan araçlara bin 268 TL cezai işlem uyguladı. Jandarma 140 işyeri kontrol ederek 1 işyeri hakkında işlem yapıldı.


Ekipler uygulamada araç, iş yeri ve şahısların üzerinden ruhsatsız 2 tabanca, 2 adet av tüfeği, 20 gr esrar ele geçirdi.




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