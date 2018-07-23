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23 Temmuz 2018 18:23

Jandarma uyuşturucu madde ele geçirdi

Adıyaman’da jandarma ekiplerinin yaptıkları arazi arama ve taramasında, bin 573 kök kenevir bitkisi ile 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma uyuşturucu madde ele geçirdi

23 Temmuz 2018 18:23


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Gölbağı köyünde Y.K. isimli şahsın kamu arazisine kenevir ektiği bilgisi alınması üzerine jandarma ekipleri arazi arama tarama çalışması yaptı. Yapılar arama ve tarama çalışmasında belirtilen arazı içerisinde bin 573 kök kenevir bitkisi ile 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma kenevir bitkilerini imha edilmek üzere söktü.


Olayla ilgili olarak Y.K. isimli şahıs göz altına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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