Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 20:12

Jandarma uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi

Jandarma ekipleri Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Belören beldesinde 450 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarma uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi

28 Haziran 2017 20:12


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Belören beldesinde ikamet eden C.T. isimli şahsın evinin terasında bulunan saksılar içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek evde arama yaptı.


Adıyaman İl Jandarma KOM ekipleri ile Gölbaşı İlçe Jandarma ekiplerinin birlikte yaptığı operasyonda evin teras kısmındaki saksılar içerisinde 450 Kök kenevir bitkisi ve 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere KOM şubesine götürüldü. Kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:54
  • Güneş :05:01
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!