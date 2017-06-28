Jandarma uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Belören beldesinde ikamet eden C.T. isimli şahsın evinin terasında bulunan saksılar içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek evde arama yaptı.

Adıyaman İl Jandarma KOM ekipleri ile Gölbaşı İlçe Jandarma ekiplerinin birlikte yaptığı operasyonda evin teras kısmındaki saksılar içerisinde 450 Kök kenevir bitkisi ve 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere KOM şubesine götürüldü. Kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.