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17 Temmuz 2018 17:38

Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.

Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

17 Temmuz 2018 17:38


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Akkuyu köyünde ikamet eden ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarı alan A.Y. isimli şahsın evinde jandarma ekipleri arama yaptı. Yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 150 gram kubar esrar maddesi, 10 gram kenevir tohumu, evin bahçesinde bulunan hayvan ahırı içerisinde 100 kök kenevir bitkisi bulundu.


A.Y., isimli şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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