Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı Narince Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrol ve aramada Siverek istikametinden Kahta istikametine gitmekte olan şüpheli bir aracın durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 şüpheli şahıs ile birlikte 975 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Ayrıca, Adıyaman il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi esnasında 4 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında 10 gram kubar esrar maddesi ile birlikte esrar içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yasal işlem başlatıldı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.