Jandarma ve gaziler öğrencilerle buluştu

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri ile gaziler öğrencilere, jandarmanın faaliyetleri ile gaziliğin öneminden bahsedildi.

Gerçekleştirilen programa, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Yüzbaşı Gökhan Türköz, Jandarma Teğmen Onur Orkun Karagöl, Uzman Jandarma Uğur Duman, 15 Temmuz Gazisi Ahmet Kılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Okul Müdürü Zeynal Karataş, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Jandarma Yüzbaşı Gökhan Türköz, “Bizler bir yandan millet olarak gelişmeye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmaya gayret ederken bir yandan da farklı bir şekilde rekabet ediyoruz, diğer milletlerle, diğer devletlerle. Çünkü dünyanın kaynakları sınırlı ve bizler de bu sınırlı kaynaklar içerisinde kendimize bir yer edinmeye çalışıyoruz, yukarılarda.

Hal böyleyken diğer devletler bizim gelişmemizi engellemek için terörü gibi belayı içimize sızdırıyorlar, bu yıllardır böyle. Yoksa cumhuriyeti beraber kurmuş olan Anadolu milleti Türk'ü, Kürt'ü Alevi'si, Laz'ı, Çerkez'i bir araya gelip de cumhuriyeti kurmuşlar, bir sorun yok insanların birbirine inancı ne yönelik birbirlerinin geçmişlerine yönelik bir sorun yok. Selçuklulardan beri daha eskilerden beri bir sorun yok. 1980'lere gelindiğinde etnik köken temelli bir sorun ortaya atılmış. Arkadaşlarımız bu konuda uyanık olsunlar. Terör örgütlerinin tamamen sizin ailenizde olan babalarınıza ki zayıflığı topluma entegre olamamanızdaki toplumda uyum sorunu yaşamınızdaki noktaları yakalarlar. Buralardan sizi vurmaya çalışırlar. Yani kız arkadaşı olmayan 17 yaşındaki bir gence, gel bak burada ne güzel kızlar var bunlarla arkadaşlık kurabilirsin gibi, ailesinden para gelmeyen çocuğa ya ailenden para gelmiyor gel ben senin cebine her ay şu kadar para koyarım gibi arkadaşlıklar kurarak yaklaşırlar. Gencin özgüvenini yükseltmeye çalışırlar. Bütün terör örgütleri ilk başta böyle yaklaşır sonrası malum adrestir.

Bizim bir istatistiğimiz vardır her terörist ortalama 7 yıl yaşar. Bütün teröristlerin ortalama 7 yıl yaşar. Özellikle son dönemde halen faal olan örgütler içinde geçerlidir bu istatistik. 7 Yıl için adama bir hayaller aşılarla tabii bir süre sonra hayallerin hepsinin yalan olduğu anlaşılsa da giriş var, çıkış yok hesabı bir sistemle insanlara hapis ederler. Bu sadece aklının bir köşesinde bulunsun. Sizler bizim geleceğimizsiniz, biz yaşlandığımız da bizi sizler yöneteceksiniz. Ülkenin teknolojisi, ülkenin siyaseti ve eğitimi sizin elinizde olacak. Ben eminim ki aramızdan çok iyi komutanlar da çıkacaktır, bilim adamları da. Lise yılları çok önemli İnsanın bütün düşünceleri müzik zevki dahil lise yıllarında şekillenir. Bu arada bol bol fırsat buldukça okumaya çalışın arkadaşlar” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Jandarma Teğmen Onur Orkun Karagöl, Uzman Jandarma Uğur Duman, 15 Temmuz Gazisi Ahmet Kılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan tarafından jandarmanın çalışmaları ve gazilikle ilgili bilgiler verildi. Öğrencilere verilen bilgiler sonrası heyet öğrencilerin sormuş oldukları soruları da cevapladı.