Jandarma'dan kaçan araçtan kaçak sigara çıktı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kuyulu Köyü ile Akdere Köyü arasında yapılan uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri E.H., idaresindeki otomobilden şüphelenerek otomobili durdurmak istedi. Jandarmanın dur ikazlarına uymayarak kaçan otomobil ile jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonrası durdurulan otomobil sürücüsü E.H., olay yerinde gözaltına alınırken otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 bin 130 paket kaçak sigara ile 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince muhafaza altına alınırken E.H., isimli şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan içerisinde kaçak sigara ve nargile tütününün ele geçirildiği otomobil ise trafikten men edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.