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Jandarmadan kan bağışı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kan bağışı yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kan bağışı yapıldı.


Vatan hizmetinde en ön safta olan, vatan için seve seve can veren Jandarma personeli bu kez kan bağışında bulunarak hayat kurtardı.


Jandarma ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde Kahta İlce Jandarma Komutanlığında gerçekleşen kan bağışına çok sayıda kişi katıldı.


Kahta ilçe Jandarma Komutanlığında görevli personel Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve diğer kurum amirlerinin katılımıyla kan bağışında bulundu.

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