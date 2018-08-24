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24 Ağustos 2018 09:58

Jandarmadan uyuşturucu tacirine darbe

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce mısır tarlasında yapılan operasyonda 522 kök hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu tacirine darbe

24 Ağustos 2018 09:58


Edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Adıyaman’ın Sincik İlçesine bağlı Karaköse Köyü yakınlarında bulunan Teşikan Yaylasında yer alan mısır tarlasına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında jandarma ekiplerince mısır tarlası içerisinde 522 kök hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele konusunda büyük başarılara imza atan jandarma ekipleri ele geçirdikleri hint kenevirlerine el koyarken konuyla ilgili olarak ise bir şahıs gözaltına alındı.


Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği de vurgulandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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