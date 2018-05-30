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30 Mayıs 2018 16:24

Kaçak avlanan avcılara göz açtırılmıyor

Adıyaman’da, kaçak dağ keçisi avlayan avcılara ekipler tarafından göz açtırılmıyor.

Kaçak avlanan avcılara göz açtırılmıyor

30 Mayıs 2018 16:24


Adıyaman merkeze bağlı kırsal alanlarda dağ keçilerini korumak için gece ve gündüz çalışmalarına devam eden Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol ve denetimlerini sıklıkla sürdürmeye devam ediyor. Kırsal alanlarda çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, dağ keçilerinin zarar görmemesi ve yaşamlarını güven içerisinde sürdürebilmeleri için denetimlerin devam ettiğini vurguladı.


Kış aylarında dağ keçileri için doğaya yem bırakan ekipler yaz aylarında da dağ keçilerini kaçak avlanan avcılardan koruyor. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde kaçak avlanan avcılara da aynı zamanda cezai işlemler gerçekleştiriliyor.




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