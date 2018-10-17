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Kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın iş yerine yapılan operasyonda 58 kilogram kaçak nargile tütünü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan Suriye uyruklu A.S., isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalar kapsamında 58 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen nargile tütünlerine el konulurken konuyla alakalı olarak iş yeri sahibi A.S., isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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