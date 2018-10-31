Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum polikliniğinde gece uygulaması başlattı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, hastalara daha iyi hizmet verebilmek için geceleri de uzman hekimlerin poliklinik yapacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı gece polikliniği uygulamasıyla birlikte Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de bu hizmetteki yerini aldı.

Hastalarımızın internetten ve telefonla 182 üzerinden gece polikliniklerine randevu alabileceklerini ifade eden Başhekim Doğan, “Hastalarımıza daha kaliteli ve uygun ortamlarda hizmet sunmak amacıyla mesai dışı poliklinik muayene hizmetlerini başlatmış bulunmaktayız. Hastanemize bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek binasında başlatmış olduğumuz uygulama ile hastalarımıza 17:00 ile 20:00 saatleri arasında poliklinik, laboratuar ve radyolojik tetkik hizmetleri sunulacaktır. Başlatmış olduğumuz uygulama ile gün içerisindeki hasta yoğunluğunda önemli bir rahatlama beklediğimiz gibi gece acil servislerimize başvuracak hasta sayısında da azalma olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.