Kadın ve Gençlik Merkezinin 4.'sü açıldı

'sünü Sitilce TOKİ'de açtı.

Verdiği hizmetlerle her kesimden büyük beğeni toplayan, bunun yanında binlerce kadın ve gence meslek edinme, aile ekonomisine katkı sunma ve ders çalışma imkanı sağlayan Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerinin sayısı artmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun göreve gelmesinden sonra Fatih, Siteler ve Cumhuriyet mahallelerinde açılan ve ortaya koyduğu çalışmalarla büyük takdir toplayan kadın ve gençlik merkezlerinin dördüncüsünün Bahçecik Mahallesindeki Sitilce TOKİ konutlarının bulunduğu alan içerisinde açıldı.

Bahçecik Mahallesindeki TOKİ konutlarının bulunduğu alan içerisinde açılan son kadın ve gençlik merkezi hakkında da bilgi veren belediye yetkilileri, “Şu ana kadar üç mahallemizde hizmet veren kadın ve gençlik merkezlerimizin dördüncüsünü açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk olarak iki yıl önce çalışmalarını tamamlayarak hizmete koymaya başladığımız kadın ve gençlik merkezlerimizden aldığımız yüksek verim ve müthiş memnuniyet bizlere bu hizmetimize yenilerini ekleme gereği hissettirdi. Bundan dolayı planladığımız son merkezimizde çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak açılışı gerçekleştirdik. Şuana kadar yaklaşık 300 kursiyerimiz kayıt yaptırdı. Aşçılık, pastacılık, takı tasarım, ev tekstili, Kur-an'ı Kerim, okuma-yazma ve kuaförlük kurslarımızın yanı sıra öğrencilerimizin yararlanabilmesi için kreş ve kütüphane hizmetlerimizin de verildiği bu merkezimiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun” şeklinde bilgi verildi.

Açılışı gerçekleştirilen Sitilce TOKİ Kadın ve Gençlik Merkezinde eğitime başlayan kadınlar ise yeni hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.