KYK Adıyaman İl Müdürlüğü kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı kapsamında tüm müdürlüğe bağlı birimlerde çalışan personellere yönelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu seminer verildi.

Sosyolog Sami Özdemir ve eğitimci Halime Eren tarafından verilen seminer büyük ilgi gördü.

Seminer kapsamında kadın, erkek eşitliği, eşitsizliği, kalıp yargılar, ayrımcılık ve kadın erkek eşitsizliğinin sonuçları üzerinde duruldu. Bu kapsamda kadına yönelik şiddetin tanımlarının, türlerinin ve yaygınlığının anlaşılması, bunun kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çeşitli bilgiler verildi.

Şiddete maruz kalınması veya bırakılması durumunda yapılabilecekler ve konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri hakkında konuşmalar yapıldı.

Yapılan seminer ile ilgili açıklamalarda bulunan KYK Adıyaman İl Müdürü Sami Köroğlu, “Öncelikle kadına şiddetle mücadele eğitim seminerinin herkese faydalı olmasını ve toplumsal duyarlılığı arttırarak amaçlanan farkındalığı sağlamasını diliyorum. Kadınlar Allah’ın bize emanetleridir. Kadınlarımıza yönelik her türlü baskı ve şiddet hiç bir türlü affedilemez. Kadına yönelik şiddet, fiziksel, duygusal ve ekonomik boyutlarıyla büyük bir insanlık suçudur” diye konuştu.