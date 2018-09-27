Kadınlar endüstriyel ürünler ile tasarımı öğreniyor

Kadınlar, Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar Derneğinin ‘Endüstriyel Tasarım' Projesi ile meslek öğreniyor.

Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar Derneğinin, İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle açtığı endüstriyel tasarım kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar ham maddelerden endüstriyel ürünler kullanarak tasarım yapıyor.

Eğitimci Derya Turgut tarafından verilen kurs 5 gün sürdü. Kursa katılan kadınlar uygulamalı eğitim gördü.

Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Birsen Günay, Endüstriyel Tasarım Projesi ile ham maddelerin işlendiğini belirterek, “Mermer, mozaik ve çakıl taşlarından tasarımlar yapıyoruz. Takı tasarım ve süs eşyaları yapıyoruz. Yöresel ürünler ile de ev tekstili ve el işi yapıyoruz. Burada yaptığımız eserleri 5 ekimde gerçekleştirilecek olan fuarda sergileyeceğiz. Kendi evlerinde yaptıkları ürünleri internet üzerinden satışını yapabilecekler. Burada kadınlarımıza destek olması için bu kursa açtık. Beş gün sürecek olan kursta sona geldik. Kadınlara bundan sonrada destek projeleri sunacağız” dedi.

Eğitimci Derya Turgut ise konuşmasında, “Endüstriyel ürünlerle ham madde çalışmamız ve yöresel ürünlerle ilgili eğitim verdik. Uygulamalı eğitim veriyoruz. İnşallah yapılan ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili de çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.