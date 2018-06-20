Kadınlar için mesleki eğitim merkezi projesinin ihalesi yapıldı

Kahta’nın Yeni Mahalle Kanigenik mevkisinde yapılacak mesleki eğitim merkezinin çok amaçlı bir hizmet vermesi amaçlanıyor. Projeye Japon Büyükelçiliği, İl Özel İdaresi, Kahta Belediyesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği finansman desteğinde bulunacağı belirtildi. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Proje ihalesi Kahta Köyleri Hizmet Götürme Birliğince yapıldı. Projenin ihale bedeli 625 bin 400 TL olarak belirlendi. Projenin finansmanı 390 bin TL’si Japonya Büyükelçiliği, 50 bin TL’si İl Özel İdaresi, 150 bin TL’si proje ortağımız Kahta Belediyesi tarafından kalan kısmını ise Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesinden karşılanacak.

Mesleki eğitim merkezi, ilçemize bağlı merkez Yeni Mahalle Kanigenik Mevkiinde bulunan 726,59 metrekarelik yerde yapılacak. Yer Kahta Belediyesine ait iken, projemizin gerçekleştirilmesine esas olmak üzere 10 yıl süreyle tahsis edilmiştir. Kahta sınırları içerisindeki, projeye tahsisli belediyeye ait arazide, kabiliyetlerini işe dönüştürebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, katılımcıların rol model misyonu üstleneceği, eğitim ve sosyalleşme oranı düşük olan bir bölgede 4 adet eğitim atölyesi, çok amaçlı salon, Japon köşesi, bilişim sınıfı, merkeze gelen kadınların kursa katılımlarının desteklenmesi amacıyla çocukların hem eğitim alacakları hem de annelerinin katılımı sürecinde gözetim altında bulundurabilecekleri anasınıfı ve mutfaktan oluşan bir merkezin yapımının sağlanması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında kadın gelişim merkezi haline getirilmiş zemin artı bir kattan oluşan binada kadınların gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için, istek ve talepler doğrultusunda eğitim programları ve meslek edindirme kursları açılarak, halk eğitim destekli eğitim imkanı sunacak 4 adet atölye, bilişim sınıfı, idare odası ile Japon el sanatlarından örnekler gibi kültürel özelliklerin sergilenmesi için Japon köşesi yapılacak. Bu ve benzeri projelerin hayata geçirilmesinde emeği olan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’ya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a, Proje Koordinasyon Merkezi Proje Koordinatörü Lütfü Başli ve Proje Uzmanı Gökçen Kaya’ya teşekkür ediyorum. Kadınlar için mesleki eğitim merkezinin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.