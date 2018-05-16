Kadınlar “Mesleğimi Öğreniyorum-2” Projesi ile meslek öğrendi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek ve Proje Koordinatörü Orhan Aşuk, atölyeyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Adem Kaya ve Vali Yardımcısı Ayhan Akpay’a proje hakkında bilgi verdi. Vali yardımcıları kadınlar tarafından yapılan kol çantalarını inceledi.

Kadın Deri Kol Çanta Atölyesinde üretilen ürünler vali yardımcılarının huzurunda çekilen kuralar ile bayan kursiyerlere emeklerinin karşılığı olarak dağıtımı yapıldı. Vali Yardımcısı Adem Kaya atölyeleri yerinde inceleyerek, SODES projeleri ile oluşturulan Mesleğimi Öğreniyorum-2 Projesinin iyi örnekler kapsamında değerlendirilebileceğini, proje sonunda meslek edinen bayan kursiyerlerin istihdama katılmalarını sağlayacak uygulamalarını desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kalkınma Bakanlığının finanse ettiği SODES projeleri ile oluşturulan Kadın Kol Çanta Atölyesi ve Seramik Atölyesiyle Adıyaman’da ilk defa deri kol çanta üretimi ve seramik çalışması yapıldı. Kursiyer olarak katılan bayanlar, kurs bitiminde sertifikalarını alarak istihdam yolunda ilk adımlarını attı.