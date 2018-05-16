Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 08:59

Kadınlar “Mesleğimi Öğreniyorum-2” Projesi ile meslek öğrendi

Adıyaman Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının uyguladığı “Mesleğimi Öğreniyorum-2” Projesi kapsamında açılan kol çantası yapımı ve seramik atölyelerinde kadınlar meslek öğrendi.

Kadınlar “Mesleğimi Öğreniyorum-2” Projesi ile meslek öğrendi

16 Mayıs 2018 08:59


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek ve Proje Koordinatörü Orhan Aşuk, atölyeyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Adem Kaya ve Vali Yardımcısı Ayhan Akpay’a proje hakkında bilgi verdi. Vali yardımcıları kadınlar tarafından yapılan kol çantalarını inceledi.


Kadın Deri Kol Çanta Atölyesinde üretilen ürünler vali yardımcılarının huzurunda çekilen kuralar ile bayan kursiyerlere emeklerinin karşılığı olarak dağıtımı yapıldı. Vali Yardımcısı Adem Kaya atölyeleri yerinde inceleyerek, SODES projeleri ile oluşturulan Mesleğimi Öğreniyorum-2 Projesinin iyi örnekler kapsamında değerlendirilebileceğini, proje sonunda meslek edinen bayan kursiyerlerin istihdama katılmalarını sağlayacak uygulamalarını desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.


Kalkınma Bakanlığının finanse ettiği SODES projeleri ile oluşturulan Kadın Kol Çanta Atölyesi ve Seramik Atölyesiyle Adıyaman’da ilk defa deri kol çanta üretimi ve seramik çalışması yapıldı. Kursiyer olarak katılan bayanlar, kurs bitiminde sertifikalarını alarak istihdam yolunda ilk adımlarını attı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç