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Kadınları döverek cep telefonlarını gasp etti

Adıyaman’da, takip ettiği genç kadınları kuytu bir noktada döverek cep telefonlarını gasp ettiği ileri sürülen şahıs yakalandı.

Adıyaman'da, takip ettiği genç kadınları kuytu bir noktada döverek cep telefonlarını gasp ettiği ileri sürülen şahıs yakalandı.


İddiaya göre, E.S. isimli bir şahıs, Alitaşı Mahallesi'nde ve Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde iki kadını takip edip daha sonra ellerinde bulunan telefonları almak istedi. Kadınların kendisine direnmesi üzerine ise E.S, kadınları darp edip telefonlarını aldı. İhbar üzerine her iki kadın ile görüşen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri verilen eşkal bilgisi ve güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak E.S'yi şehir merkezinde yakaladı. Şahsın üzerinde gasp edildiği ileri sürülen 2 adet telefon ele geçirildi. Telefonlar sahiplerine teslim edilirken, şahıs ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen E.S. Adıyaman Adliyesine sevk edildi.


E.S.'nin kadınları takip ettiği ve olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde şahsın takip anında ayakta güçlükle durduğu görüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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