Kadir Gecesi Kahta’da coşkuyla kutlandı

Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği ve İkbal Kültür ve Yardım Derneği (İkbal Der), tarafından ortaklaşa düzenlenen program yoğun bir katılımla gerçekleşti. Diriliş Kitap Kafede düzenlenen programa Eğitimle Diriliş Derneği Başkanı Bilal Akgül, İkbal Der Başkanı Ebubekir Akbaş, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, katılımcılara ilk vahiy, mucizeler ve maneviyat hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Tanrıverdi, peygamberin, hiçbir zaman beşer üstü yapılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Bazılarının mucize ve maneviyatı inkar ettiğini belirten Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, “Beşer olarak bizim gayb alemi ile ilgili irtibat kurmamız bedenimiz kaldırmıyor. Allah, peygamberimizi bir beşer olarak peygamber olmasını ister. Beşer olmasıyla peygamber olması vahiy irtibatı arasında sorun mu yoksa sıkıntı mı çıkacak ya da zorluk mu çekecek çeksin. Bu zorluklarda ilk şeyi aldığında bedeni bir şok yaşadı. Bu şokun atlatılması için 6 ay geçiyor. Müslümanlarda iki aşırı uç var. Bazıları peygamberimizin bütün hayatını mücizeler ve maneviyatlardan alır, neredeyse beşerilikten çıkarırlar. Bazıları ise mucize ve maneviyatı inkar ederler. Kimiyle maddi bir gözle olarak bakarlar. Maneviyata karşı körelirler. İkisi de yanlıştır. Peygamberimiz bir beşerdir. Hiçbir zaman onu beşer üstü yapmamamız gerekir. Bazı sahabiler onu beşer üstü yapmak istiyordu. Üstad Bediüzzaman şöyle diyor, ‘peygamberler mucizelerin mazharıdırlar, mastarı değildir.’ Peygamberlerde mucizeler zuhur eder. Onlarda görünür ama kaynak onlar değildir. Mastarı onlar değil biz mastarı onlar anlarsak yanlış yaparız. Çünkü onları o zaman beşer olmaktan çıkarırız. Mucizelerin akla aykırı olduğunu söylerler bu, çok yanlış. Eğer biz Allah’ı da, bir beşer olarak düşünürsek akıl kabul etmez. Biz doğa ve tabiat olaylarını getirip Allah’a da uyguluyoruz bu yanlıştır. Tabiat doğa kanunları dediğimiz sebep sonuç ilişkisi, kainattaki bütün mahlukatlar için geçerlidir. Fakat o kuralları ve kanunları yaratan Allah için geçerli değil” diye konuştu.