Kadrosuz usta öğreticiler özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor

Mevcut Dernek Başkanı Hüseyin Özdasin’ın aday olmadığı genel kurula tek liste halinde giren Ayşe Sabancı başkan seçildi.

Dernek Başkanlığına seçilen Ayşe Sabancı, önceliklerinin usta öğreticilerin özlük haklarını elde etmek olduğunu belirterek, “Öğreticilerin haftalık ders saatleri halk eğitim merkezlerinin imkanları çerçevesinde belirlenmekte olduğundan elde edilen ücretler geçim standartları çok altında kalmaktadır. Halk eğitim merkezlerinde çalışan kadrosuz usta öğreticinin sigorta primlerinden işsizlik sigortası kesilmediği için kurslar bittiğinde işsizlik maaşlarına yararlanamamaktadır. Yaygın eğitim kurumları yönetmeliğine göre usta öğreticiler bir yılda 11 aydan fazla çalışmadıkları için kıdem tazminatından da yararlanamamaktadır. Usta öğreticilere ödenen ücretlerin destekleme ve yetiştirme kurslarında olduğu gibi ders saati ücretinin iki katı şeklinde ödenmesi kadrolu öğretmenleri ve kadrolu usta öğreticilere verilen özlük haklarından yararlanmaları için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, kadrosuz usta öğretici SGK prim gün sayılarının artırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak haftalık 30 saat ders okutan bir usta öğreticinin aylık 30 gün SGK primi yapılmasının sağlanması gerekiyor. Usta öğreticilerin de işsizlik sigorta primi dahil edilerek işsizlik işsiz kaldıklarında işsizlik maaşından ve kıdem tazminatından yararlanabilmesi için gerek piyasa düzenleme yapılması gerekmektedir” diye konuştu.