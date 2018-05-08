Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projesinin hazırlığı başladı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kahta Belediyenin eski kademe yerinde yapılması düşünülen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin proje hazırlık çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından proje ve ihale dokümanı hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilerek sözleşmenin imzalandığını belirten Ahmet Aydın, “Sağlık merkezinin yapılacağı yer, Kahta Belediyesi tarafından kamulaştırılarak Sağlık Bakanlığına tahsis edildi. Atatürk Mahallesinde 3 bin 865 metre kare yüz ölçümlü taşınmaz üzerine yapılacak ağız ve diş sağlığı merkezi tamamlandığında 25 ünite kapasitesine sahip olacak. Proje çalışmaları ile ilgili imar ve kadastro bilgi ile belgeleri Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne gönderildi. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından proje ve ihale dokümanı hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilerek sözleşme imzalandı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte proje hazırlık çalışmalara başlanıldı. Proje çalışmalarının Ağustos ayına kadar tamamlanarak yapım ihale çalışmalarına başlanılması planlanmaktadır” diye konuştu.