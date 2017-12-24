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24 Aralık 2017 11:42

Kahta Anadolu İHL Adıyaman üçüncüsü oldu

Adıyaman’ın Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Serkan Bakır, Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Adıyaman 3’sü oldu.

Kahta Anadolu İHL Adıyaman üçüncüsü oldu

24 Aralık 2017 11:42


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Liseleri Arası Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yapıldı. Yapılan yarışmaya toplam 10 aday katıldı. Toplam 10 adayın yer aldığı yarışmada Adıyaman il birinciliğini Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Osman Gündoğan aldı. Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin ikinci olduğu yarışmada, üçüncülüğü ise Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesinden Serkan Bakır elde etti. Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesinin organizasyonunda gerçekleştirilen yarışmaya, 7 ilçeden ve organizatör okuldan birer yarışmacı katıldı. Jürinin görev yaptığı yarışmada, yarışmacı öğrenciler Kur’an-ı Kerim ziyafeti sundu.




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