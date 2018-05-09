Kahta Anadolu Lisesi öğrencilerinden şiir ve müzik dinletisi

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program Saygı Duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kahta Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu programda, öğrenciler şiir ve müzik söyledi. Yaklaşık 4 yıldır şiir ve müzik dinletisi programları organize ettiğini belirten Kahta Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Onur, “Eğitim, öğrencilerin sadece akademik anlamda kendilerini gösterebilecekleri bir platform değildir. İnsanların kendi duygu ve düşüncelerini yansıtabileceği bir alan olması gerekir. Öğrencilerimiz bu tür sosyal etkinliklere katılarak kendi yeteneklerine farkına vararak hayata daha sıkı bir şekilde motive olma imkanına sahip oluyor. Velilerimiz, öğrencilerimizin bu tür sosyal etkinliklere katılımını desteklemelidir” diye konuştu. Program, ‘Topluluk Önünde İngilizce Konuşma’ ve ‘Kitap Okuma’ yarışmalarında il birincisi olan öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen programa, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler ile çok sayıda öğrenci katıldı.