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24 Kasım 2017 15:18

Kahta Belediyesi ağaçlara kış budaması yapıyor

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi, ağaçların bakım ve budama çalışmalarını sürdürüyor.

Kahta Belediyesi ağaçlara kış budaması yapıyor

24 Kasım 2017 15:18


Kahta Belediyesi Aralık ayında ağaçların kış aylarında korunması, sağlıklı gelişmesi ve güçlendirilmesi amacıyla başladığı ağaç budama çalışmaları Kahta’nın tüm mahallelerinde ve yollarında devam ediyor. Budama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Kahta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Okay, “Mahalle ve yollarda yapılan çalışmalardan sonra Kahta’daki parklarda da ağaç budama çalışmaları olacak. Park içlerindeki çalışmaların daha kısa sürede tamamlayacağız. Ayrıca çeşitli kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek ağaçların budama işlemlerini yapacağız” dedi.




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