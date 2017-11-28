Kahta Belediyesi Diyarbakır yolu Musa Peygamber Mezarlığı mevkiinde bulunan çöp depolama alanında Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ortak çalışmasıyla ıslah çalışmalarına başladı. Islah çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Kahta Belediyesi Çevre Mühendisi Abdullah Toplu, “Düzensiz depolanan atıkların çöp alanında temizlik çalışması yaparak çevreye yeni bir görünüm kazandıracak ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Yıllardır atık alanı olarak kullanılan sahanın ıslahını yaparak çevreye duyarlı bir çalışma yapmak istedik. İlçemizin atıkları düzensiz atık sahasına dökülmeden bant sistemiyle daha düzenli ve kontrollü bir durumda kalması sağlanacaktır. İlçemizin kaynağında toplanmayan geri dönüşüm ambalaj atıkları düzensiz depolama sahasında ayrıştırılarak çevreye tekrar kazandırılacaktır” dedi.