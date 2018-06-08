Kahta Belediyesi halka iftar verdi

Kahta Belediyesi tarafından düzenlen iftar programında vatandaşlarla tek tek selamlaşan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, iftar programında kendilerini yalnız bırakmayan tüm vatandaşlara hayırlı ve bereketli bir Ramazan geçirmelerini diledi.

İftar programında konuşan Başkan Toprak, “Bugünlerde idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayı ve bu iftar sofraları hepimizin bir araya gelmesine ve dostluklarımızın pekişmesine vesile oluyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Bu anlamda böyle mübarek günler vesilesiyle yüce Allah’tan birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.

Bugün asırlardan beri İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanların münafıkların pençesinde inim inim inleyen Müslüman halkımızın artık silkinmesi gerekiyor. İşgal altında bulunan komşu ülkelerdeki Müslümanların içerisinde bulundukları savaş ve işgal durumundan dolayı iftarlarını ekmek ve su ile açmak zorunda kalıyorlar. Aynı senaryoları, uzun yıllardır Türkiye’de uygulamaya çalışan emperyalizme ve Siyonizm’e karşı millet olarak birlik ve berberlik içerisinde olmamız gerekiyor.

İftar programımıza katılan bütün hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan’ın sevgisini, paylaşımını, ruhunu, kin ve nefretten uzak herkesin birbirini kucaklamasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum” diye konuştu.

İftar programına TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, belde belediye ve teşkilat başkanları, kanaat önderleri, şehit yakınları, STK ve meslek oda temsilcileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.